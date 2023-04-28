Двух организаторов финпирамиды Chia Tai Tianqing задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Факт создания и руководства на территории Казахстана финансовой пирамидой Chia Tai Tianqing зарегистрирован в Агентстве финансового мониторинга. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АФМ.

17 территориальными департаментами АФМ расследуются 17 уголовных дел по факту создания и руководства финансовой пирамиды.

Компания действует на территории РК с июля 2022 года и осуществляет привлечение средств вкладчиков под предлогом инвестиций в строительство фармацевтического завода, а также под видом инвестирования в развитие БАДов и других лекарственных препаратов. Компания Chia Tai Tianqing как юридическое лицо на территории Казахстана не зарегистрирована.

Предположительно, организатором финансовой пирамиды является гражданин Китая, который покинул территорию РК.

На территории города Алматы продвижением незаконной деятельности компании занимаются три гражданки Казахстана. Их личности установлены.

Они обещали вкладчикам высокую доходность от вложений (инвестиций) в компанию.

Предусмотрено получение гарантированного дохода в размере 10% в случае привлечения за собой вкладчиков.

При этом вкладчикам не предоставляются документы, подтверждающие принятие средств, не составляется договор. Работа компании скрыта, используется логотип известной Китайской компании Chia Tai Tianqing, при этом к ее деятельности никакого отношения не имеет.

Сумма вовлеченных средств в указанную финпирамиду, по предварительной информации, составляет более 7 млрд тенге.

За прошедшую неделю в ДЭР по г. Алматы поступило более 200 заявлений потерпевших о привлечении указанных лиц к уголовной ответственности.

Двое из трех предполагаемых лидеров финансовой пирамиды водворены в изолятор временного содержания.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.



