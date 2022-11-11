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    Двух наркокурьеров-закладчиков задержали в ВКО

    11 Ноября 2022, 12:48

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Двух наркокурьеров-закладчиков задержали в ВКО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В рамках проведения ОПМ «Рефлекс» сотрудниками управления по противодействию наркопреступности, совместно с подразделением специального назначения Нацгвардии РК и Центра кинологической службы департамента внутренних дел ВКО в поселке Меновное были задержаны двое наркокурьеров-закладчиков.

    Один из подозреваемых даже не достиг совершеннолетнего возраста. Стражи правопорядка провели обыск, в ходе которого у задержанных изъято 48 свертков, обмотанных изолентой. Как показала экспертиза, в них содержалось свыше 20 граммов «синтетики».

    Несовершеннолетний злоумышленник находится под подпиской о невыезде, в то время когда его сообщник взят под стражу. По факту было начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 3 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.

    Фото: polisia.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Восточно-Казахстанская область МВД РК Борьба с наркотиками
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