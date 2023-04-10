Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Туркестанская область

    Двух мужчин задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн тенге в Туркестанской области

    10 Апреля 2023, 15:51

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили молодых людей, подозреваемых в вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В департамент полиции Туркестанской области с заявлением обратился житель города Ленгера. Потерпевший сообщил, что неизвестные лица, угрожая ножом и применив физическую силу, вымогали 5 млн тенге.

    Данный факт полицейские зарегистрировали по ч. 3 ст. 194 УК РК «Вымогательство» и приступили к установлению подозреваемых. На раскрытие преступления и задержание подозреваемых ориентировали следственно-оперативную группу и опытных сотрудников УБОП ДП области.

    «В Толебийском районе, при получении 5 млн тенге, полицейские задержали двух молодых людей. Ими оказались жители Толебийского района, один из которых ранее судим. При проверке в качестве вещественных доказательств оперативники изъяли у них денежные средства потерпевшего. Также в доме одного из подозреваемых полицейские обнаружили шесть патронов. Назначена соответствующая экспертиза», - сообщил начальник УБОП ДП Туркестанской области Галымбек Турысбеков.

    В настоящее время факту вымогательства проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим преступлениям.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Туркестанская область Борьба с преступностью
    Новости по теме
    Новости по теме
    Группу вымогателей задержали в курортной зоне Бурабай
    Задержание казахстанца в Таиланде прокомментировали в МИД
    В Шотландии задержали первого министра
    Где отдохнуть в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане