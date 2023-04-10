Двух мужчин задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн тенге в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили молодых людей, подозреваемых в вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В департамент полиции Туркестанской области с заявлением обратился житель города Ленгера. Потерпевший сообщил, что неизвестные лица, угрожая ножом и применив физическую силу, вымогали 5 млн тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по ч. 3 ст. 194 УК РК «Вымогательство» и приступили к установлению подозреваемых. На раскрытие преступления и задержание подозреваемых ориентировали следственно-оперативную группу и опытных сотрудников УБОП ДП области.

«В Толебийском районе, при получении 5 млн тенге, полицейские задержали двух молодых людей. Ими оказались жители Толебийского района, один из которых ранее судим. При проверке в качестве вещественных доказательств оперативники изъяли у них денежные средства потерпевшего. Также в доме одного из подозреваемых полицейские обнаружили шесть патронов. Назначена соответствующая экспертиза», - сообщил начальник УБОП ДП Туркестанской области Галымбек Турысбеков.



В настоящее время факту вымогательства проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим преступлениям.