Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Туркестанская область

Двух мужчин задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн тенге в Туркестанской области

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
10 Апреля 2023, 15:51
Двух мужчин задержали по подозрению в вымогательстве 5 млн тенге в Туркестанской области Фото: polisia.kz

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области установили молодых людей, подозреваемых в вымогательстве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В департамент полиции Туркестанской области с заявлением обратился житель города Ленгера. Потерпевший сообщил, что неизвестные лица, угрожая ножом и применив физическую силу, вымогали 5 млн тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали по ч. 3 ст. 194 УК РК «Вымогательство» и приступили к установлению подозреваемых. На раскрытие преступления и задержание подозреваемых ориентировали следственно-оперативную группу и опытных сотрудников УБОП ДП области.

«В Толебийском районе, при получении 5 млн тенге, полицейские задержали двух молодых людей. Ими оказались жители Толебийского района, один из которых ранее судим. При проверке в качестве вещественных доказательств оперативники изъяли у них денежные средства потерпевшего. Также в доме одного из подозреваемых полицейские обнаружили шесть патронов. Назначена соответствующая экспертиза», - сообщил начальник УБОП ДП Туркестанской области Галымбек Турысбеков.

В настоящее время факту вымогательства проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемых к другим преступлениям.


Туркестанская область   Борьба с преступностью  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
В Астане запускают новый пригородный маршрут
В Астане запускают новый пригородный маршрут
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Члены Национального курултая встретились в Туркестане
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
Новый аэропорт планируют построить в Атырау
На две части могут разделить Атырау
На две части могут разделить Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
Что делают для устранения неприятного запаха в Атырау
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец
В ЗКО скончался ребенок, упав в открытый колодец