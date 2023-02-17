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    Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения

    17 Февраля 2023, 07:31

    ХАТАЙ. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - Мехмет Али Шакироглу и Мустафа Авчи спасены из-под обломков в районе Одабашы города Антакья через 261 час после землетрясения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Спасательная бригада, разбирающая завалы на улице Одабашы в Антакье, добралась до двух граждан, зажатых между плитами разрушенного дома.

    После решительных усилий им удалось освободить 26-летнего Мехмета Али Шакироглу и 34-летнего Мустафа Авчи. Они спасены через 261 час после землетрясения с эпицентром в Кахраманмараше.

    Им оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.

    6 февраля с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

    Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

    Число погибших в результате разрушительных землетрясений с эпицентром на юго-востоке Турции превысило 36,1 тысячи человек.


    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Турция Мировые новости Землетрясение в Турции
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