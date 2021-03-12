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    Двух метров достигает высота снежного покрова в ВКО

    12 Марта 2021, 00:44

    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В департаменте по ЧС сообщили новые данные о высоте снежного покрова и об уровне промерзания почвы в регионе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на YK-news.kz.

    В Восточном Казахстане продолжают готовиться к возможному паводку. Высокий риск подтоплений существует в Усть-Каменогорске, районе Алтай, Катон-Карагайском, Тарбагатайском, Глубоковском, Шемонаихинском, Кокпектинском и Бородулихинском районах.

    «На сегодняшний день уровень промерзания почвы в области достигает полутора метров , — рассказали в пресс-службе ДЧС ВКО. — Высота снежного покрова на равнинной местности достигает 90 сантиметров, в горной — от 1,5 до 2 метров».

    Тогда как 2 марта высота покрова составляла всего от 3 до 67 сантиметров, сообщали в службе по ЧС. В текущем месяце накопление снега, судя по всему, продолжится: количество осадков в марте предполагается выше нормы на большей части региона.

    Фото ДЧС ВКО

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Восточно-Казахстанская область Другие государственные органы Паводок
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