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    Двух мародеров задержали в Алматы

    5 Февраля 2022, 13:16

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Очередных мародеров, ограбивших оружейный магазин, задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На этот раз на чужое имущество посягнули двое студентов алматинских ВУЗов.

    «Это жители Енбекшиказахского района, Алматинской области. Им по 20 лет. В ночь на 6 января злоумышленники участвовали в ограблении оружейного магазина. Они оттуда похитили оружие, боеприпасы, спецсредства и другой инвентарь. Подозреваемые дали признательные показания и рассказали, как совершили преступление. Они взяты под стражу. Досудебное расследование продолжается», - информировал начальник отдела полиции при УП Медеуского района Едилхан Байгараев.

    По словам спикера, личности задержанных проверяются на причастность к другим преступлениям, имевшим место во время массовых беспорядков.

    Ранее сообщалось, что очередной ограбивший магазин в Алматы мародер задержан в Туркестане.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Алматы Безопасность ЧП-2022 Алматинская трагедия
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