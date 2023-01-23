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    Двух малышей спас из огня военнослужащий в Акмолинской области

    23 Января 2023, 20:17

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Двух детей семи и двух лет спас из огня военнослужащий в Акмолинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, пожар произошел в 2-квартирном жилом доме на площади 70 квадратных метров в селе Сарыколь Целиноградского района 22 января. Однако первым на месте происшествия оказался сосед погорельцев – находящийся в отпуске младший сержант Адильхан Казыбай, служащий в РГУ «Войсковая часть 01068» КНБ РК. Еще до приезда пожарных им из огня были спасены два ребенка семи и двух лет. Позже дети в удовлетворительном состоянии были госпитализированы для осмотра в городскую больницу № 2 города Астаны.

    «О пожаре я узнал от мамы. Когда добрался до места происшествия, выяснил, что дома остались двое детей. Сразу же, не задумываясь, разбил окно и начал искать детей, по пути мне встречались маленькие куклы, которых я принял за них. Затем я подошел к окну подышать свежим воздухом и продолжил поиски. Оказалось, что дети спрятались в своей комнате. Сначала нашел девочку, которая лежала на полу без сознания, подбежав к окну, передал ее матери, после начал искать второго ребенка. Тот тоже лежал в углу без сознания. Взяв ребенка, я выбежал на улицу. В это время огонь начал сильнее разгораться, прибыли пожарные и начали тушить пожар», – поделился Адильхан.

    Кстати, при тушении пожара произошел хлопок газовоздушной смеси, а в результате него – частичное обрушение кровли. Как сообщили в ДЧС, жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


    Фото и видео ДЧС Акмолинской области.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Акмолинская область Происшествия Пожар Вооруженные силы Спасение Дети
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