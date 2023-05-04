Двух львят держал в доме житель Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Парня, содержавшего редких животных, установили в Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой Telegram-канал POLISIA.KZ.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УБОП ДП области изобличили 22-летнего парня, который незаконно содержал редких животных, а именно 2-х детенышей льва в возрасте 5 месяцев.

Факт зарегистрирован в ЕРДР УП Карасайского района по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного по ч. 1 ст. 339 УК РК. Сотрудники полиции, осмотрев место, изъяли экзотических животных. По данному факту проводятся все необходимые следственные действия.



