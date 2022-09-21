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    Двух казахстанских борцов пригласили в сборную мира

    21 Сентября 2022, 12:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Представители Казахстана Жамила Бакбергенова и Азамат Даулетбеков были приглашены на Кубок мира по вольной борьбе выступать за сборную мира. Об этом в Instagram сообщила Федерация борьбы Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    10-11 декабря в США пройдет Кубок мира по вольной и женской борьбе. Пять лучших команд по итогам рейтинга чемпионата мира получают путёвки на Кубок. Шестая команда — команда звезд. Состав решается Объединенным миром борьбы (UWW). Выбирают лучших спортсменов с высоким мировым рейтингом среди стран, не отобравшихся на Кубок.

    Призовой фонд составляет 100 тыс. швейцарских франков. Команда, занявшая первое место, получает 70%, второе — 20%, третье — 10%.

    Фото: instagram.com/kazakhstan__wrestling
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