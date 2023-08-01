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    Двух казахстанцев подозревают в создании финпирамиды Sincere Systems в Актюбинской области

    1 Августа 2023, 12:19

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области расследует дело в отношении двух граждан по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Sincere Systems» (S-Group). Они призывали людей к регистрации в компании для получения дохода, передает МИА «Казинформ».

    Проведены обыски по месту жительства организаторов. У них изъяли: оргтехнику (ноутбуки, сотовые телефоны, процессор), документацию по незаконной деятельности компании, договоры, рекламную атрибутику, презентации, журнал учета.

    «Проводятся следственные действия. В порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит. В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК каждый считается невиновным до тех пор, пока его вина в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», - дополнили в пресс-службе ведомства.

    Напомним, межрайонный суд по уголовным делам Астаны вынес приговор создателям и руководителям финансовой пирамиды Antares.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Актюбинская область Борьба с преступностью Видео Регионы Казахстана Финансовая пирамида Мошенничество Актобе
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