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    Двух интернет-мошенников задержали в Караганде

    28 Октября 2022, 14:44

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Двух интернет-мошенников задержали полицейские Караганды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Центральный отдел полиции УП города Караганды поступило заявление 54-летнего жителя Карагандинской области. Он сообщил, что стал жертвой интернет-мошенничества.

    Выяснилось, что к заявителю через соцсеть обратились неизвестные и предложили приобрести товар в кредит по привлекательной цене. «Продавцы» представились администраторами по продажам, показали большой ассортимент предлагаемого товара, чем и привлекли интерес потерпевшего. «Менеджеры» завладели деньгами в сумме 790 тысяч тенге. А покупатель, так и не дождавшись своей покупки, обратился в полицию.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 26 и 27-летние жители области, которые дали признательные показания. Ведется досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».


    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область Борьба с преступностью Мошенничество Караганда
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