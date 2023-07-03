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    Двух иностранцев нашли убитыми в Алматинской области

    3 Июля 2023, 11:24

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Каскелене в одном из частных домов обнаружены тела двух мужчин с ножевыми ранениями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 июня в 00:50 в УП Карасайского района поступило сообщение от гражданки С. 1979 года рождения о том, что в Каскелене, в одном из частных домов, ею обнаружено два мужских трупа с ножевыми ранениями. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР районной полиции по статье 99 части 2 пункта 1 УК РК (Убийство)», - сообщил в Instagram начальник департамента полиции Алматинской области Бауржан Аленов.

    Установлено, что убитые являются гражданами Республики Таджикистан 1989 и 1996 года рождения. По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения задержан гражданин той же республики 1980 года рождения. Он водворен в ИВС.

    По факту начато досудебное расследование с назначением судебно-медицинской экспертизы. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Борьба с преступностью Происшествия
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