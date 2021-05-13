Двух иностранцев, изготавливавших наркотики, осудили в ЗКО

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Западно-Казахстанской области оглашен приговор в отношении двух иностранцев, занимавшихся изготовлением синтетических наркотиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отмечается, что в феврале 2020 года неустановленные следствием лица по имени «Данило», «Заварзин Кырыло» и Дунаевский (1967 года рождения) и Малюк (1965 года рождения), находясь на территории Украины, вступили в сговор на создание устойчивой транснациональной группы, с целью организации производства по изготовлению, хранению в целях сбыта психотропных веществ в особо крупном размере на территории Казахстана при организации совершении деяния и руководство его исполнением с территории Украины.

«23 февраля 2020 года Дунаевский прибыл из города Минска в Нур-Султан, откуда 8 марта прибыл в Уральск, где на длительный срок арендовал квартиру, ожидая прибытия второго участника преступной группы Малюка. Далее Дунаевский 5 марта 2020 года зарегистрировал ТОО с видом деятельности «строительство жилых зданий». 12 марта 2020 года Малюк прибыл из города Варшавы (Польша) в Нур-Султан, выехав на следующий день в Уральск. Затем Дунаевский и Малюк, получив денежные средства, приобрели частный дом на окраине поселка Аксуат Теректинского района ЗКО (вокруг дома отстроили ограждение высотой два метра, оборудовали гараж под лабораторию, разделили его на три зоны) и получив все необходимые вещества в виде жидкостей, инструментов, оборудования. Там они производили мефедрон и онпирролидиновалерофенон общим весом 30 543,06 граммов, которые являются психотропными веществами», - рассказали в специализированном суде.

Уточняется, что вина подсудимых, кроме их показаний, полностью доказывается показаниями свидетелей, негласными следственными действиями, протоколами обысков, заключениями экспертиз, стенограммами телефонных переговоров и переписками в мессенджере.

По части 4 статьи 297, части 2 статьи 264 УК Дунаевскому назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы, Малюку - в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности.

Приговор не вступил в законную силу.