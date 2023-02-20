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    Двух экс-сотрудников Антикоррупционной службы приговорили к 6 годам за провокацию к даче взятки

    20 Февраля 2023, 10:15

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сотрудники Антикоррупционной службы, осуществляя проверку в акиматах Жетысайского района Туркестанской области, требовали от акимов сельских округов денежные средства, запугивая привлечением к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК, передает МИА «Казинформ».

    После настойчивых требований работники акимата передали проверяющим суммы в размере от 400 до 630 тысяч тенге за положительные результаты проверки и были задержаны за дачу взятку. В результате 7 акимов сельских округов и 1 бухгалтер акимата судами были осуждены к различным срокам лишения свободы и штрафу.

    По протесту Генерального прокурора Верховный Суд полностью оправдал их, усмотрев намеренную провокацию в действиях сотрудников Антикоррупционной деятельности.

    В свою очередь, в отношении 2 оперативников было начато досудебное расследование по ст. 362 ч.4 Уголовного кодекса (превышение власти и должностных полномочий).

    Расследование проводилось специальными прокурорами Генеральной прокуратуры, которые в ходе следствия доказали их вину и дело было направлено в суд.

    26 января 2023 т.г. приговором Жетысайского районного суда Туркестанской области за совершение тяжкого должностного преступления 2 бывших сотрудника Антикоррупционной службы осуждены к 6 годам лишения свободы каждый, с лишением специальных званий. В пользу потерпевших взыскан моральный вред.

    Приговор обжалован осужденными и не вступил в законную силу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Генпрокуратура Борьба с коррупцией
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