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    Двух девочек сбили на пешеходном переходе в Лисаковске

    22 Июля 2022, 11:34

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Девочки 7 и 9 лет получили ссадины и ушибы. Водитель совершил наезд на детей на нерегулируемом пешеходном переходе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «21 июля в 15:30 в Лисаковске, на пересечении улиц Темирбаева-Верхнетобольской на регулируемом пешеходном переходе 46-летний водитель совершил наезд на девочек 9 и 7 лет. Дети получили ушибы и ссадины. Им назначено амбулаторное лечение», - прокомментировали в департаменте полиции области.

    Водитель был трезв. Составлен административный протокол по статье 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

    Материалы административного производства направлены в суд.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область ДТП Происшествия Транспорт Регионы
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