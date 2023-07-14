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    Двух детей спасли из горящего дома акмолинские полицейские

    14 Июля 2023, 13:36

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вечером 13 июля экипаж автопатруля ДП Акмолинской областив районе железнодорожных дач заметил возгорание дома, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «Автопатруль «Тулпар-603» батальона патрульной полиции в составе Данияра Сакупова и Руслана Каскулакова около 18.00 часов заметил возгорание дома.

    Полицейские незамедлительно направились к месту происшествия и первыми из экстренных служб прибыли на место», - говорится в сообщении.

    По показаниям очевидцев, из-за ветра и небольшого расстояния между строениями, огонь быстро охватил половину дома и уже распространялся на баню, а также в считанные минуты мог охватить дачи, находившиеся по соседству.

    Возле горящего дома, охваченная паникой и страхом, находилась женщина, которая сообщила полицейским о том, что там находятся дети.

    Руслан Каскулаков незамедлительно бросился внутрь, где в одной из комнат обнаружил двух плачущих детей – мальчика и девочку примерно 3-х и 5-ти лет – и вынес детей наружу.

    В это же время, его напарник Данияр Сакупов извлек из соседнего дома три газовых баллона. Кроме того, полицейские и очевидцы вручную выкатили автомобиль из гаража горящего дома, который также мог загореться.

    На месте происшествия работал пожарный расчет ДЧС.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Астана Акмолинская область Происшествия
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