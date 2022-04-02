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    12:23, 02 Апрель 2022 | GMT +6

    Двух детей покусала собака в Карагандинской области, один погиб

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области собака покусала двух малолетних детей, один из которых скончался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    1 апреля около 19:00 в отдел полиции Актогайского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что в селе Актогай собака покусала двух малолетних детей.

    По́лицейские установили, что два мальчика в возрасте 3 и 5 лет играли во дворе частного дома, когда на них напала собака, которая не была привязана.

    «Пострадавших детей доставили в медици́нское учреждение, где 3-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался. Второй ребенок госпитализирован. Факт зарегистрирован в ОП Актогайского района. Ведётся расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Карагандинская область Главная Происшествия
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