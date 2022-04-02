Двух детей покусала собака в Карагандинской области, один погиб

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области собака покусала двух малолетних детей, один из которых скончался, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

1 апреля около 19:00 в отдел полиции Актогайского района Карагандинской области поступило сообщение о том, что в селе Актогай собака покусала двух малолетних детей.

По́лицейские установили, что два мальчика в возрасте 3 и 5 лет играли во дворе частного дома, когда на них напала собака, которая не была привязана.

«Пострадавших детей доставили в медици́нское учреждение, где 3-летний мальчик от полученных телесных повреждений скончался. Второй ребенок госпитализирован. Факт зарегистрирован в ОП Актогайского района. Ведётся расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.