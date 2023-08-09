Двух детей чуть не унесло течением реки в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Двоих детей чуть не унесло большим потоком воды реки Талгар, протекающей вдоль села Ават. Их спасли участковые инспекторы полиции, которые проводили обход вверенной им территории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Случайные прохожие сообщили о том, что в реке видят двоих детей, которых может унести внезапно ускорившимся потоком воды. Участковые инспекторы полиции УП Енбекшиказахского района капитан полиции Нурлан Танабаев и старший лейтенант Кайрат Еркинов выехали на место и приступили к спасательной операции», - сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Нурлан Танабаев, обвязав себя канатом, бросился в поток воды, в это время Кайрат Еркинов, удерживая канат, вытягивал его из воды. Участковые по очереди вытащили детей на берег, тем самым спасли им жизни.

Родители выразили благодарность участковым инспекторам полиции и пожелали им продвижения по службе и крепкого здоровья.