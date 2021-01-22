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    Двух чиновников районного акимата в Акмолинской области подозревают в получении взятки

    22 Января 2021, 18:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Антикоррупционной службой по Акмолинской области в суд направлено досудебное расследование в отношении заместителя акима и руководителя ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства» одного из районов области по подозрению в получении взятки группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Чиновники подозреваются в получении взятки от субъекта предпринимательства в сумме 800 тысяч тенге за вынесение положительного решения о предоставлении права землепользования по 2 земельным участкам. 17 октября текущего года в отношении последних избрана мера пресечения «содержание под стражей», - сообщил старший следователь следственного департамента Агентства по противодействию коррупции Данияр Бигайдаров.

    24 декабря 2020 года уголовное дело направлено с обвинительным заключением в Аршалынский районный суд.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Акмолинская область Коррупция Акимат Другие государственные органы
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