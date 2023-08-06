Двух человек застрелили в Туркестанской области: подозреваемых ищет полиция

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские проводят мероприятия по задержанию подозреваемых в совершении тяжкого преступления в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

По данным полиции, 5 августа двое неизвестных проникли на территорию строящегося дома в городе Арысь, произвели выстрелы из неустановленного оружия и скрылись в неизвестном направлении.

«От полученных ранений погибли хозяин дома и помогавший ему в строительстве знакомый. Также огнестрельные ранения получили двое мужчин, помогавших в строительстве. Они доставлены в больницу. В настоящее время создана специальная следственно-оперативная группа. Введен план «Перехват». Проводятся необходимые мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемых. Выясняются все обстоятельства произошедшего», - говорится в сообщении.

Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции Туркестанской области.

В соответствии с ч. 1 ст. 201 УПК иные данные досудебного расследования не подлежат разглашению.