Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматинская область

    Двух человек спасли на Капшагайском водохранилище

    16 Июля 2022, 20:02

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - На Капшагайском водохранилище спасатели предотвратили трагедию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В ходе патрулирования городского пляжа на Капшагайском водохранилище, спасателями оперативно-спасательного отряда ДЧС Алматинской области были спасены двое молодых людей, 1997 года рождения. Они плавали в 150 м от берега, попав в глубину, начали тонуть. Спасенные были доставлены на берег, в медицинской помощи не нуждались», - проинформировали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области.

    Ранее на Капшагайском водохранилище в 100 метрах от берега спасли 49-летнего гражданина Великобритании.

    Недавно на Капшагайском водохранилище утонул студент из Индии.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске