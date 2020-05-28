Двух человек спасли на Капшагайском водохранилище

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - На северном побережье Капшагайского водохранилища двух человек унесло ветром на лодке далеко от берега, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Поисково-спасательные работы проводились спасателями Капшагайского региона ДЧС Алматинской области в темное время суток, при нулевой видимости и сильных волнах.

«Благодаря оперативным действиям спасателей, уже через короткое время терпящие бедствие на воде обнаружены в восьми километрах от берега и благополучно доставлены на безопасное место. Спасенными оказались жители города Капшагай, молодые люди 1995 и 1997 года рождения, которые отдыхали на Капшагае с друзьями. Сигнал о помощи поступил от их знакомых», - рассказали в пресс-службе ДЧС области.

Спасатели региона призывают граждан быть внимательными и соблюдать правила безопасности на воде.