Двух барымтачей задержали полицейские области Улытау

ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Двух барымтачей задержали полицейские области Улытау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

27 июля в дежурную часть Жанааркинского отдела полиции ДП области Улытау поступило заявление от работника одного из крестьянских хозяйств о краже 29 лошадей, стоимостью более 10 млн тенге. Данный факт зарегистрирован по ч. 4 ст. 188-1 УК РК «Скотокрадство». По словам заявителя, неизвестные лица для совершения кражи использовали грузовой автотранспорт с прицепом для перевозки лошадей.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий в Жамбылской и Туркестанской областях задержаны двое подозреваемых в возрасте 26 и 28 лет, которые признались в совершении данного преступления. В ходе проведения оперативно-розыскных работ в одном из населенных пунктов Казыгуртского района Туркестанской области изъяты семь похищенных лошадей и грузовик.

В настоящее время подозреваемые водворены в ИВС УП города Жезказгана. С санкции суда в отношении них санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.