Двух автоугонщиков задержали в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двух автоугонщиков задержали в городе Алматы Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

На счету 32-летнего уроженца Туркестанской области и его подельника, 1982 года рождения, четыре факта кражи автомашин.

«Операцию по разоблачению и задержанию автоворов провели сотрудники нашего подразделения совместно с коллегами из отдела полиции при управлении полиции Медеуского района. Установлено, что злоумышленниками четыре автомашины были угнаны в Медеуском районе города. Три автомашины уже найдены и приобщены к материалам уголовного дела как вещественные доказательства. Четвертая автомашина Toyota Vista пока не найдена. Нами изъята видеозапись, где один из задержанных сдает аккумулятор с угнанной машины в пункт приема металла», – сообщил начальник управления криминальной полиции департамента полиции города Алматы Куатбек Науатов.

Полицейские проверяют задержанных на причастность к аналогичным преступлениям по городу. Фигуранты взяты под стражу.

Фото: polisia.kz



