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    Двух авиапассажиров наказали за брань и неповиновение полицейским в Астане

    16 Мая 2023, 20:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пассажиры самолета наказаны за нецензурную брань и неповиновение транспортным полицейским, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В линейный отдел полиции в аэропорту Астаны обратился представитель авиакомпании FlyArystan с просьбой о принятии мер в отношении одного из пассажиров авиарейса сообщением Астана – Алматы. По его словам, во время регистрации мужчина вел себя неадекватно и выражался нецензурной бранью.

    При проверке транспортными полицейскими установлен 36-летний алматинец, который оказал неповиновение законному требованию сотрудников ЛОП при доставлении в комнату полиции. В отношении правонарушителя составлены сразу три административных материала по ст. 434 «Мелкое хулиганство», ст. 440 «Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения», ст. 667 КоАП РК «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа» и наложен штраф в размере 5 МРП.

    Материал по мелкому хулиганству и неповиновению направлен в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям города Алматы для принятия процессуального решения.

    Аналогичные административные правонарушения совершил также пассажир авиарейса «Астана – Кызылорда» вышеуказанной авиакомпании. В этот раз 40-летний житель столицы, находясь в нетрезвом состоянии, опоздав на регистрацию вылета, выражался нецензурной бранью в отношении работников авиакомпании и не выполнил законное требование сотрудников полиции.

    В отношении него были составлены административные материалы за мелкое хулиганство, за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника правоохранительного органа.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Борьба с преступностью Происшествия
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