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    Двух алматинок оштрафовали за курение на борту самолета

    18 Июля 2023, 22:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Двух алматинок оштрафовали за курение на борту самолета, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    По прилету авиарейса сообщением Пхукет – Алматы авиакомпании Air Astana сотрудникам линейного отдела полиции, по акту, были переданы две пассажирки. При проверке транспортными полицейскими установлены 36- и 37-летние жительницы Алматы, которые курили электронные сигареты на борту воздушного судна.

    В отношении правонарушительниц составлены административные материалы по ч.1-2 ст.441 КоАП РК «Потребление табачных изделий, электронных систем потребления на борту воздушного судна» и наложены адмвзыскания в виде штрафов в 50 МРП.

    С начала года транспортными полицейскими страны за различные административные правонарушения были сняты с авиарейса 60 граждан, в том числе за потребление табачных изделий на борту воздушного судна – 29.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы МВД РК Авиация
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