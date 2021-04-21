Двойняшки родились у пациентки с пневмонией в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Двойняшки появились на свет в модульной инфекционной больнице в Атырау. Мальчиков назвали Мерей и Нурлан в честь врачей, принимавших роды у беременной пациентки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения Атырауской области.

«Сегодня, 21 апреля, в модульной инфекционной больнице Атырау на свет появилась двойня - мальчики весом 3240 гр и 3 450 гр. Состояние новорожденных стабильное, они находятся рядом с матерью. Дети общим весом почти в 7 кг появились на свет у пациентки с вирусной пневмонией путем кесарева сечения. ПЦР-тесты на наличие коронавирусной инфекции показал у них отрицательный результат. Роженица получает лечение согласно протокола», - рассказали в пресс-службе управления здравоохранения Атырауской области.

За последние 10 дней в модульной больнице путем кесарева сечения на свет появились пятеро малышей.





