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    Двойняшки насмерть отравились угарным газом в Костанайской области

    28 Апреля 2023, 13:57

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Двое малолетних детей угорели в частном доме в районе Костанайской области. На момент случившегося дети 2020 года оставались дома одни. Данный факт подтвердили в департаменте полиции Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «27 апреля в селе Ершовка Узункольского района без признаков жизни обнаружены тела двух малолетних детей. В настоящее время, по данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства произошедшего, в интересах следствия, не разглашаются»,- сообщили в полиции.

    Данный факт прокомментировали и в ДЧС области.

    «На площади 5 квадратных метров горела мебель в кухонном помещении. На месте пожара в зальной комнате обнаружены тела двоих детей-близнецов 2020 года рождения. В момент пожара дети оставались дома одни. О происшествии сообщил отец семейства, возвратившийся с работы»,- сообщили в ДЧС.

    Теперь спасатели выясняют детали и обстоятельства трагедии. Предположительная причина пожара - короткое замыкание включенного в электрическую сеть электроводонагревателя.

    Предварительная причина гибели детей: отравление угарным газом.

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия Пожар
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