Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Двойной праздник Майры Карауловой

    8 Марта 2021, 14:57

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Восьмое марта для руководителя управления государственных доходов по Астраханскому району Акмолинской области Майры Карауловой — двойной праздник. Помимо Международного женского дня, это еще и день ее рождения. Но число 8 как символ бесконечности явно наложило отпечаток на ее судьбу, которая одарила ее важными для каждого человека качествами — честностью, трудолюбием, добротой, а главное — умением дарить людям радость, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики области.

    Майра Караулова выросла в большой и дружной семье младшей из четверых детей Магжана и Орынбасар Карауловых. Отец 40 лет отработал парторгом на автотранспортном предприятии городка Кызыл-Ту Северо-Казахстанской области. Мама была медсестрой в сельской больнице.

    Честность и прямолинейность легли в основу ее характера, хотя не всегда «работали» на нее. Ее обостренное чувство справедливости отмечалось буквально со школьной скамьи, равно как и стремление всегда быть в гуще событий, и активность, с которой она бралась за общественную работу, успешно совмещая ее с учебой, - это тоже было делом чести.

    Окончив Карагандинский кооперативный институт, она получила направление на работу товароведом в Мичуринском районе Карагандинской области.

    В 1995 году Майра Караулова из успешной предпринимательницы превратилась в инспектора налоговой службы.

    Ее организаторские и деловые качества сделали свое дело в продвижении по карьерной лестнице. Последние 15 лет она работала начальником управления, причем три из них — в Астраханском районе. И это тоже особая страница в ее биографии. Здесь она проявила свои лучшие качества руководителя, создав такие условия для своих подчиненных, что коллектив стал одной командой, нацеленной на достижение общего результата.

    «В первую очередь я поздравлю своих пенсионеров - ветеранов налоговой службы, родной коллектив и, конечно же, своих близких, Потому что как можно больше приятных моментов даришь людям, и от этого сама становишься бесконечно счастливой», - поделилась М. Караулова.

    Автор:

    Акмолинская область Минфин РК Другие государственные органы Дата Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ликвидировано возгорание камыша в Коргалжынском заповеднике
    План действий платформы Диалога женщин стран ЦА планируют принять в Астане
    Казахстан принял председательство в платформе Диалога женщин стран ЦА
    В Центральной Азии происходит серьезная трансформация в области гендерного равенства – Аида Балаева
    Популярное
    1 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
    5 Восемь икон в человеческий рост передали акмолинские осужденные православной церкви