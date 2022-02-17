Двойной диплом: как костанайский ВУЗ расширяет границы образовательного пространства

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Студенты Костанайского регионального университета им. А. Байтурсынова могут получить двойной диплом. Один - местный, другой - российский или европейский. О том, что даёт студентам двойной диплом, как его можно получить и каким образом костанайский ВУЗ расширяет границы образовательного пространства, в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал проректор по академическим вопросам Костанайского регионального университета имени А.Байтурсынова Ербол Маратович Исакеев.

- Ербол Маратович, расскажите, с чего началась работа по сотрудничеству с другими ВУЗами по вопросу двойных дипломов?

— Как Вы знаете, утвержден новый документ - концепция «Образованная нация». Одним из индикаторов является реализация двудипломного образования.

Университет на сегодняшний день имеет пять соглашений по реализации двудипломных программ с ВУЗами, входящими в ТОП-400 рейтинга QS. У нас на сегодня две образовательные программы реализуется - с государственным технологическим университетом Орехово-Зуево (биология) и второй - с филиалом Казанского Федерального университета по программе «Машиностроение».

Этому предшествовала достаточно большая работа. В 2019 году было заключено межправительственное соглашение. Теперь здесь в Костанайской области строятся два завода, которые будут выпускать мосты и двигатели КамАЗа.

В октябре 2020 года между МОН, акиматом Костанайской области, ПАО «КАМАЗ», «Сарыаркаавтопром» и «Агромашхолдинг» было заключено соглашение по развитию на нашей территории инновационного научно-образовательного кластера, так называемого инжинирингового центра.

Раз заводы строятся, соответственно, наш университет начал работу на опережение. Понимая, что нужны квалифицированные специалисты, университет заключил в 2021 году меморандум с Казанским Федеральным университетом по подготовке специалистов в машиностроительной отрасли.

Уже в июле 2021 года 35 наших студентов выехали на производственную практику на предприятия «КАМАЗ». Завод обеспечил чартерный рейс, бесплатные перелеты, проживание и питание на все время практики. Причём, стоит отметить, практика была оплачиваемая, и многие ребята получили около 400 тысяч тенге за свою работу.

- Кто имеет возможность пройти практику на предприятиях, предлагаемых ВУЗами-партнерами? Сколько длится практика у наших студентов?

— На практику направляются студенты 3-4 курсов. Нужно отметить и тот факт, что Глава государства на выступлении на заседании палат Парламента отметил важность акцентирования внимания на образование по техспециальностям.

Как вы видите, мы в этом направлении уже работаем. 24 января уже второй поток наших студентов направился в Набережные Челны на производственную практику. В их числе и студенты, которые обучаются у нас по программе «Серпін». И так получилось, что в это время с визитом там был Глава государства Касым-Жомарт Токаев. Ребятам удалось встретиться с ним и поблагодарить за предоставляемые возможности.

Что касается практики ребят, то она идёт более полутора месяца. Что касается отбора - выявляются желающие в группе, кто на каком предприятии хочет пройти практику. Ребятам предлагается, а они уже выбирают.

Стоит также отметить, что в сентябре 2021 года были изданы два приказа - с нашей стороны и со стороны Казанского федерального университета, о том, что выделяется 20 грантов для наших ребят для обучения в Казанском ВУЗе. Такое же количество ребят оттуда могут поступить в КРУ на грант. Обучение строится таким образом, что два года студенты будут обучаться в своём ВУЗе, последующие два- в ВУЗе-партнёре.

Также мы сейчас вступили в консорциум с Костанайским колледжем автомобильного транспорта. Ребята смогут и учиться, и практиковаться на заводе, и за это получать деньги.

- С какими учебными заведениями ведёте или планируете вести сотрудничество по двудипломному образованию?

— Мы в этом году также открываем двудипломные программы с университетом Витаутаса Великого. Это программы - «Учёт и аудит» (бакалавриат), «Экология, «Биология» (бакалавриат и магистратура). То есть по пяти образовательным программам в этом году мы запустим двудипломное образование.

Принцип обучения в магистратуре таков, что I, II семестр студенты обучаются здесь, третий - в Литве, четвёртый - у нас. То есть, всего один семестр им нужно отучиться в Литве, чтобы получить двойной диплом.

Бакалавриат - то же самое. Там нет необходимости находится два года. Достаточно обучиться III курс там, остальные - у нас, и студент получает два диплома.

В дальнейшем у нас в планах - наладить подобное сотрудничество с зарубежными ВУЗами, но уже по направлению педагогического образования.



