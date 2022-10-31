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    Двойное убийство в Актобе: все ночные клубы проверят на безопасность

    31 Октября 2022, 17:42

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Департаментом полиции Актюбинской области продолжается расследование уголовного дела по факту двойного убийства, имевшего место 26 октября в одном из ночных клубов города, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    «По данному факту задержаны все участники данного преступления, которые постановлением суда арестованы на период следствия. Всего по подозрению в совершении данного преступления задержаны 13 подозреваемых, в т.ч. директор ночного клуба за недонесение о совершении особо тяжкого преступления, а также непринятие мер по оказанию своевременной медицинской помощи», - сообщил заместитель начальника Следственного управления ДП Актюбинской области Нурболат Султанов.

    В отношении задержанных проводится проверка на причастность к совершению других преступлений. Также будет внесен судебный иск об аннулировании лицензии и закрытии данного клуба.

    В рамках расследования уголовного дела, департаментом полиции будет инициирована проверка всех увеселительных заведений на предмет соблюдения требованиям безопасности граждан, в т.ч. привлечения лицензированных охранных субъектов. Дальнейшая информация о ходе расследования уголовного дела будет представлена общественности по согласованию с надзорным органом.

    Как сообщалось ранее, т ела двух человек нашли на берегу реки в Актобе. По информации прокуратуры Актюбинской области, 26 октября в 20:14 поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса «Оазис», расположенного по улице К. Нокина в Актобе на берегу реки Илек, обнаружены два трупа.

    Фото: polisia.kz
    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК Актобе
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