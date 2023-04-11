Двойное убийство в Актобе: подозреваемый задержан

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе задержан 23-летний подозреваемый в двойном убийстве. В департаменте полиции рассказали подробности произошедшего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как известно, 29 марта в одной из квартир многоэтажки Актобе были обнаружены тела женщины и ее несовершеннолетнего сына, а ее 13-летняя дочь была госпитализирована с тяжелейшими ранами в реанимационное отделение областной детской клинической больницы.

С использованием видеозаписей камер наблюдения вокруг дома, в результате кропотливой работы следователей и оперативников был установлен подозреваемый в разбойном нападении. Им оказался 23-летний актюбинец, ранее не судимый. Он сознался в совершении преступления, его арестовали.

Квартира потерпевшей находилась на втором этаже трехэтажного дома, однако она была открыта для доступа, сообщили в полиции.

«Квартира женщины была расположена на втором этаже трехэтажного дома. Окна и двери были открыты. Видимо, потерпевшие спали и проснулись, когда подозреваемый проник в квартиру. Подозреваемый не имеет родственных связей с этой женщиной. Ранее не судимый, имеет работу, проживает в Актобе. Двойное убийство относится к категории особо тяжких преступлений, степень вины подозреваемого теперь решит суд. Согласно данной статье, он может получить и пожизненное лишение свободы», - говорит начальник управления криминальной полиции ДП области Мурат Аугалиев.

Расследование продолжается.



