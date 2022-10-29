Двойное убийство в Актобе: еще троих подозреваемых задержали в столице
28 октября сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Астаны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий во дворе дома по проспекту Богенбай батыра задержаны трое подозреваемых.
«Мужчины скрывались в столице от уголовного преследования за совершение двойного убийства в Актобе. Задержанные будут переданы инициаторам розыска. По данному факту в целом задержаны 13 человек», - говорится в сообщении полиции.
Как сообщалось ранее, по подозрению в совершении убийства двух граждан в городе Актобе сотрудниками полиции установлены все подозреваемые.
Тела двух человек нашли на берегу реки в Актобе. По информации прокуратуры Актюбинской области, 26 октября в 20:14 поступило сообщение о том, что напротив банного комплекса «Оазис», расположенного по улице К. Нокина в Актобе на берегу реки Илек, обнаружены два трупа.
Кадр из видео