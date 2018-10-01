Двойное списание средств в автобусах Астаны подтвердила спецкомиссия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальный центр по правам человека осуществил выезды на отдельные маршруты общественного транспорта и огласил результаты проверки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Уполномоченного по правам человека в РК Аскара Шакирова.

«В частности, нарекания пассажиров вызывают нередкие случаи списания валидаторами двойного тарифа с транспортных карт, а также то, что в «часы пик» вследствие «пробок» они не успевают воспользоваться возможностью бесплатной пересадки, предусмотренной в течение 60 минут после начала первой поездки», - сказал А. Шакиров.

По его словам, жалобы пассажиров на некорректное списание средств с транспортных карт подтвердились.

«Анализ поступающих в Национальный центр по правам человека (НЦПЧ) жалоб, а также сведения в средствах массовой информации и социальных сетях свидетельствуют о наличии сдерживающих факторов в реализации астанчанами права на пользование услугами общественного транспорта в новых условиях. В связи с данным обстоятельством, группа сотрудников НЦПЧ провела его изучение с выездами на конкретные автобусные маршруты, результаты которого в целом подтверждают жалобы граждан», - заявил А. Шакиров.

Он напомнил, что Глава государства в Послании народу Казахстана 5 октября 2018 года уделил отдельное внимание предоставлению гражданам качественных государственных услуг, в частности, в сфере обеспечения их транспортной и цифровой инфраструктурой в соответствии с международными стандартами.

«С июля т.г. в Астане действует дифференцированный тариф на оплату за проезд в общественном транспорте, согласно которому стоимость проезда при безналичном расчете составляет 90 тенге, а при оплате наличными средствами - 180 тенге. Основная цель введенного новшества заключается в стимулировании жителей столицы к пользованию электронной системой оплаты в рамках программы «Цифровой Казахстан» для минимизации теневого оборота средств, повышения качественных транспортных услуг и пассажирских перевозок. По сведениям городского акимата, в настоящее время более 93 % пассажиров используют транспортные карты для оплаты проезда», - добавил он.