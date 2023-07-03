Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Двойное ДТП совершила депутат маслихата в Карагандинской области

    3 Июля 2023, 17:00

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Председатель филиала партии AMANAT по Бухар-Жыраускому району Карагандинской области, депутат районного маслихата Анар Бозаева совершила двойное ДТП. Пострадали двое несовершеннолетних детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Случай произошел 2 июля в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. На трассе «Ботакара-Доскей» произошло ДТП. Очевидцы утверждают, что за рулем была Анара Бозаева - председатель филиала партии AMANAT по Бухар-Жыраускому району, депутат раймаслихата.

    «В настоящее время она находится в отпуске. Известно, что водитель, который находился за рулем автотранспорта, имеет длительный опыт вождения и в момент ДТП за рулем находился в трезвом состоянии. В настоящее время департаментом полиции по факту ДТП проводится расследование, по результатам которого все виновные понесут предусмотренное законом наказание», - сообщили в карагандинском областном филиале партии AMANAT.

    Тем временем в департаменте полиции сообщили, что 33-летняя женщина совершила наезд на переходящий через дорогу скот. После чего водитель, не справившись с рулевым управлением, допустила столкновение с мотоциклом, на котором находились двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 16 лет.

    «В результате ДТП подростки получили травмы различной тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится полное и объективное досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Автор:

    Агата Мухамеджанова

    Карагандинская область ДТП Происшествия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Два человека погибли в ДТП на трассе в Туркестанской области
    На мальчика упали футбольные ворота в Астане: ребенок скончался
    Совершившего наезд на пешеходов полицейского арестовали в Шымкенте
    Сбитая полицейской автомашиной женщина скончалась в Шымкенте
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах