Двойное ДТП совершила депутат маслихата в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Председатель филиала партии AMANAT по Бухар-Жыраускому району Карагандинской области, депутат районного маслихата Анар Бозаева совершила двойное ДТП. Пострадали двое несовершеннолетних детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел 2 июля в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. На трассе «Ботакара-Доскей» произошло ДТП. Очевидцы утверждают, что за рулем была Анара Бозаева - председатель филиала партии AMANAT по Бухар-Жыраускому району, депутат раймаслихата.

«В настоящее время она находится в отпуске. Известно, что водитель, который находился за рулем автотранспорта, имеет длительный опыт вождения и в момент ДТП за рулем находился в трезвом состоянии. В настоящее время департаментом полиции по факту ДТП проводится расследование, по результатам которого все виновные понесут предусмотренное законом наказание», - сообщили в карагандинском областном филиале партии AMANAT.

Тем временем в департаменте полиции сообщили, что 33-летняя женщина совершила наезд на переходящий через дорогу скот. После чего водитель, не справившись с рулевым управлением, допустила столкновение с мотоциклом, на котором находились двое несовершеннолетних в возрасте 8 и 16 лет.

«В результате ДТП подростки получили травмы различной тяжести и госпитализированы в медицинское учреждение. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы. Проводится полное и объективное досудебное расследование», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.