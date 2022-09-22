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    Двойное ДТП на угнанном авто совершил пьяный мужчина в столице

    22 Сентября 2022, 04:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Двойное ДТП на угнанной автомашине совершил пьяный мужчина в столице, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    На канал «102» поступило сообщение от жительницы столицы о том, что возле подъезда жилого дома по проспекту Б. Момышулы угнали автомашину Mercedes-Benz G 500. Звонившая пояснила, что завела авто, оставив двери незапертыми, и отлучилась. Вернувшись, она обнаружила пропажу и сообщила в полицию. На поиски и задержание угонщика был ориентирован личный состав полиции.

    В ходе изучения камер видеонаблюдения установлено, что во дворе дома сидел мужчина и наблюдал за женщиной, которая завела машину и зашла обратно домой. Воспользовавшись моментом, он сел за руль и допустил столкновение с авто Land Cruiser 200 и скрылся. Также было зафиксировано ДТП с участием угнанного автотранспорта с автомашиной Lexus на пересечении проспекта Тауелсиздик и улицы Байтурсынова. Сотрудниками полиции угонщик был задержан. По результатам освидетельствования 34-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим повреждение транспортных средств, согласно части 3 статьи 608 КРКобАП в отношении задержанного возбуждено административное производство. Начато досудебное расследование по статье 200 УК РК «Угон». «Одной из причин таких преступлений является то, что зачастую владельцы сами оставляют транспортные средства открытыми или же забывают их закрывать в ночное время, что приводит к доступности для совершения краж и угонов», – сказал начальник районного отдела полиции управления полиции Алматинского района Данияр Жанкулов.

    Астана ДТП МВД РК
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