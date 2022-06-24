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    Дворы многоэтажных домов асфальтируют в Актобе

    24 Июня 2022, 01:23

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В Актобе продолжается асфальтирование дворов многоэтажных домов. С ходом дорожно-ремонтных работ ознакомился аким области Ондасын Уразалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Аким осмотрел работы по асфальтированию дворов многоэтажек района Шанхай и реконструкцией аллеи Победы в Жилгородке. Аллею реконструируют согласно меморандума о социальной ответственности с компанией ERG.

    «Проект по реконструкции аллеи Победы является частью меморандума о социальной отвеnственности между акиматом области и компанией ERG.

    В его рамках предусмотрена установка новой входной группы, полная замена газона, установка автоматической поливной системы, посадка 1400 новых деревьев и кустарников, обустройство полян для отдыха, детской площадки, площадки для настольных игр и кардиотренажеров. В целях профилактики правонарушений на аллее будет установлена круглосуточная система видеонаблюдения», - сообщили в пресс-службе акимаnf области.

    Кроме того, в Актобе завершаются дорожно-ремонтные работы на улице Малая Алия. Протяженность ремонтируемого участка – 1,5 километра. Практически завершена укладка нижнего слоя асфальтового покрытия.

    Представители подрядной организации ТОО «КазСтройМагнум» сообщили, что дорога до выходных будет открыта для движения транспорта. Позже будет уложен верхний слой асфальта.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Дороги
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