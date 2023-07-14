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    Дворовые территории благоустраивают в Курчатове

    14 Июля 2023, 04:15

    КУРЧАТОВ. КАЗИНФОРМ - В городе Курчатове области Абай проводится благоустройство дворовых территорий. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    12 дворовых территорий, были выбраны для комплексного обновления и создания комфортной среды для проживания и отдыха.

    Организация проекта благоустройства дворовых территорий осуществляется совместными усилиями городских властей и ТОО «Казцинк».

    Планируется установка новых бордюров, асфальта, малых архитектурных форм и других элементов. Кроме того, за счёт средств акимата будет проведено улучшение освещения территорий.

    Аким города Курчатова взял под личный контроль проведение работ по благоустройству. Он регулярно выезжает на объекты и контролирует качество и сроки проведения работ. Находясь непосредственно на объекте, он встречается с жителями, чтобы выслушать их пожелания и предпочтения. Все работы проводятся согласно графику.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Бизнес Акимат Абайская область
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