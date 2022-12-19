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    Дворец школьников на левобережье Астаны сдадут в эксплуатацию в 2023 году

    19 Декабря 2022, 18:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Астаны Ерлан Бекмурзаев озвучил ход работы по строительству школ в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если в 2000 году население города составляло 400 тысяч человек, то сейчас эта цифра достигла 1,3 млн. По прогнозам, если будет соблюдаться такая динамика, количество населения к 2035 году составит более 2 млн. Соответственно, уже сегодня мы должны готовить социальную инфраструктуру», - сказал Ерлан Бекмурзаев на брифинге в акимате.

    По его словам, сфера образования привлекательна для инвесторов, благодаря чему решаются вопросы с трехсменным и переуплотненным режимом.

    «Более того, с появлением новых школ, повышается конкуренция, которая в последствии сказывается на качестве образования. К примеру, за последние 2 года (2021 и 2022 гг.) благодаря предоставленным мерам государственной поддержки, инвесторами построено 7 школ общей стоимостью более 24 млрд тенге, создано 6 тыс. ученических мест. Реализация строительства оставшихся школ предполагает создание более 20 тысяч ученических мест и 1,5 тысячи дошкольных мест», - отметил спикер.

    Он уточнил, что объекты образования также реализуются по механизму ГЧП, в рамках которого в городе построено 6 общеобразовательных школ, которые позволили создать 20 тысяч новых ученических мест.

    «За счет частных инвесторов строятся также объекты здравоохранения и спорта. Главная цель – это доступность для каждого жителя и предоставление качественных услуг населению. Реализация данных инвестпроектов оказывает положительный эффект для бюджета столицы. К примеру, в этом году запущен центр настольного тенниса, инвестором вложено более 2 млрд тенге», - сообщил замакима.

    «В следующем году будет завершено строительство многофункционального детско-юношеского спортивного центра с общим объемом инвестиций 5,5 млрд тенге, а также центра дзюдо на сумму 600 млн тенге. По просьбе горожан, на левобережье частным инвестором ведется строительство Дворца школьников, запуск запланирован также на следующий год», - добавил Е. Бекмурзаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Образование Строительство
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