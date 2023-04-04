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    Дворец школьников и филиалы школы искусств планируют построить в Астане

    4 Апреля 2023, 15:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До 2029 года в Астане планируется построить дворец школьников и четыре филиала школы искусств. Об этом сообщила заместитель руководителя управления образования города Астаны Маржан Каирбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В столичном управлении образования утвердили дорожную карту по развитию сети организаций дополнительного образования. Согласно карте, до 2029 года планируется выделение средств на строительство дворца школьников и четырех филиалов школы искусств.

    «Также до 2029 запланировано размещение государственного образовательного заказа на дополнительное образование на 20 тысяч 40 мест с ежегодным увеличением за 6 лет с 1 800 до 4 300 мест», - добавила она во время онлайн пресс-конференции.

    Раннее сообщалось, что дополнительным образованием в Астане охвачено более 150 тысяч школьников.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Образование Строительство
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