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    Дворец молодежи и школьников сдали в эксплуатацию в Атырау ко Дню столицы

    6 Июля 2020, 03:03

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Ко Дню столицы в городе Атырау сдали в эксплуатацию Дворец молодёжи и школьников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Общая площадь нового Дворца молодёжи и школьников - 18 833 кв. м. Строительство началось в 2018 году и завершено в срок. В четырёхэтажном здании с высоким цоколем созданы все условия для творчества и занятий спортом.

    «Во дворце будут работать 63 клуба в области науки и техники, искусства, культуры и спорта. В частности, в области спорта – кружки по плаванию, легкой атлетике, борьбе, футболу, в сфере искусства – кружки по хореографии, пению, рисованию, керамике. В общей сложности в день в две смены до 1 500 ребят могут заниматься искусством, спортом и творчеством. Помимо этого, в новом здании у детей есть возможность поближе познакомиться с национальной культурой и традициями, узнать о небесной сфере в планетарии и развить другие навыки и способности», - рассказали в городском отделе образования.

    В общей сложности здесь будут трудиться более 200 преподавателей.

    Дворец школьников и молодежи в связи с текущей эпидемиологической ситуацией начнет свою работу с 1 сентября.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Образование День столицы Общество Молодежь
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