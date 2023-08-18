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    Двоих жителей ЗКО задержали за разбой

    18 Августа 2023, 02:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 17 августа сотрудниками ДП ЗКО совместно с коллегами из Актюбинской области по подозрению в разбойном нападении на 28-летнюю женщину, произошедшем 16 августа в Актобе, задержаны двое жителей ЗКО, 2002 и 2003 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Одного из них задержали в поселке Зачаганск, а второго на территории Акжаикского района. Разбойники похитили у потерпевшей 2 тысячи долларов США, три телефона и наушники Air Pods. Похищенные деньги, один мобильник и наушники изъяты.

    Проводится расследование.

    Автор:

    Гульсара Кенбаева

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