Двоих жителей ЗКО задержали за разбой

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - 17 августа сотрудниками ДП ЗКО совместно с коллегами из Актюбинской области по подозрению в разбойном нападении на 28-летнюю женщину, произошедшем 16 августа в Актобе, задержаны двое жителей ЗКО, 2002 и 2003 годов рождения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Одного из них задержали в поселке Зачаганск, а второго на территории Акжаикского района. Разбойники похитили у потерпевшей 2 тысячи долларов США, три телефона и наушники Air Pods. Похищенные деньги, один мобильник и наушники изъяты.

Проводится расследование.