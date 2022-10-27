Двоих вымогателей задержали в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Преступная группа, промышлявшая вымогательством, задержана в Шымкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz[к1] .

В департамент полиции с заявлением о вымогательстве со стороны двух граждан обратился частный предприниматель. Мужчины, угрожая ему расправой, забрали автомашину Toyota Camry-70. Заявление зарегистрировали в ЕРДР по ст.194 УК РК «Вымогательство».

В целях раскрытия тяжкого преступления сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП города Шымкента провели все необходимые оперативно-розыскные мероприятия. В результате в течение нескольких суток оперативники установили личности подозреваемых в вымогательстве. Оба - жители города, один из которых ранее неоднократно судимый. Сотрудники УБОП задержали его по месту жительства. А подельника взяли в одной из гостиниц. У них изъяли два охотничьих ножа, пневматический пистолет с 16 патронами, автомат АК-47 с 21 патронами и кобуру от пистолета Макарова, авто Toyota Camry-70 и дорогостоящий телефон.

Подозреваемые находятся под стражей. В отношении них проводится досудебное расследование.

Также полицейскими установлено, что задержанные путем самоуправства в начале октября завладели дорогостоящим телефоном жителя Шымкента, чье заявление зарегистрировали ранее в Енбекшинском РУП. Оперативники проверяют причастность этой преступной группы и к другим аналогичным преступлениям.





Фото: polisia.kz