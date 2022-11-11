Двоих подсудимых по делу о январских беспорядках отпустили из зала суда в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершился очередной судебный процесс по уголовному делу о январских массовых беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Городской суд № 2 рассматривал уголовное дело в отношении двух подсудимых Ә. и Б., обвиняемых в участии в массовых беспорядках в январе 2022 года. Им предъявлены обвинения в хищении, незаконной перевозке и хранении оружия и боеприпасов по предварительному сговору группой лиц (ст. 291 ч. 3 п. 4, ст. 287 ч. 4 Уголовного Кодекса РК).

В ходе судебных заседаний было установлено, что 6 января 2022 года, несмотря на введенные ограничения и режим чрезвычайного положения, осужденные принимали участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием, погромами, разрушениями и уничтожением имущества. Воспользовавшись массовыми беспорядками, совершили хищение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, с незаконным проникновением в здание полиции Жамбылской области, группой лиц по предварительному сговору.

Вина подсудимых доказана собранными по делу доказательствами, а именно показаниями свидетелей, заключением судебно-баллистической экспертизы и вещественными доказательствами, сообщили в пресс-службе суда № 2.

Прокурор просил назначить подсудимым наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы. Подсудимые вину признали, относимость и допустимость доказательств по делу не оспаривали.

При назначении наказания суд признал чистосердечное раскаяние и добровольное возмещение имущественного вреда обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание. В числе отягчающих обстоятельств было названо совершение преступления в условиях чрезвычайного положения.

«С учетом всех обстоятельств, Ә. и Б. назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. В соответствии с ч. 3 ст. 3 Закона РК «Об амнистии» от 2 ноября 2022 года срок наказания сокращен на 3/4. Каждому подсудимому назначено наказание в виде 10 месяцев 15 дней лишения свободы», - говорится в решении суда.

В связи с тем, что подсудимые уже полностью отбыли наказание, находясь во время следствия под стражей, они были немедленно освобождены из зала суда, пояснили в ведомстве.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда № 2 города Тараза.