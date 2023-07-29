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    Двоих детей из выгребной ямы вызволили спасатели в Алматинской области

    29 Июля 2023, 18:14

    КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В Талгарском районе Алматинской области спасены двое детей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в селе Амангельды Талгарского района по улице аль-Фараби ребенок упал в туалет. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники ДЧС региона.

    «По прибытию на место происшествия выяснилось, что мальчик, 2020 года рождения, упал в выгребную яму (туалет) и отец, чтобы спасти его, с помощью веревки, спустил в выгребную яму дочь, 2013 года рождения, но самостоятельно не смог поднять двоих детей. Силами трех сотрудников и техники ДЧС дети были подняты из выгребной ямы. Бригадой скорой медицинской помощи была оказана первая медицинская помощь», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Происшествия МЧС Спасение
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