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    Двое жителей Житикары заблудились в степи

    22 Декабря 2022, 15:55

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Камыстинские полицейские нашли заблудившихся в степи двоих мужчин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе областного департамента полиции, 21 декабря около 17:20 часов на пульт «102» ОП Камыстинского района поступил звонок от мужчины, который успел сообщить, что заблудились с товарищем в степи, после чего у него сел телефон.

    Двое жителей Житикары 38 и 49 лет направились пешком из села Уркаш Камыстинского района в сторону города и заблудились. Они рассчитывали добраться на попутном транспорте, однако движение в этом направлении редкое, поэтому решили срезать путь и пойти по степи.

    На поиски пропавших был ориентирован личный состав районной полиции и сотрудники ЧС. В ходе розыскных мероприятий сотрудники обнаружили замерзающих мужчин в 30 километрах от с.Уркаш.

    «Пропавших нашли 22 декабря около часу ночи возле озера Болек. Они уже замерзали. Нами была оказана им первая помощь. Доставили их в отдел полиции, отогрели и накормили», - сообщил начальник ОП Камыстинского района Ерлан Мусин.

    В полиции отметили, что пропавших обнаружили вовремя, поэтому и обошлось без серьезных последствий. Медики не обнаружили у них обморожений.


    Фото: facebook.com/DP.Kostanay

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Происшествия
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