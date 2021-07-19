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    Двое жителей Уральска изготавливали поддельные ПЦР-тесты

    19 Июля 2021, 14:29

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Сотрудники УКП ДП ЗКО раскрыли преступную схему подделки медицинских документов, в частности результатов ПЦР-тестов на COVID и справок приглашений от медучреждений РФ. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Департаментом полиции Западно-Казахстанской области на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению фактов, способствующих распространению коронавирусной инфекции. Подделка различных медицинских справок является серьезным преступлением, за которое придется отвечать по закону. Управлением криминальной полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны двое жителей Уральска в возрасте 19 лет. Они изготавливали поддельные ПЦР-тесты путем изменения ранее сканированного аналогичного ПЦР-теста и анкетных данных тестируемых. Также предприимчивые дельцы подделывали приглашения медицинского учреждения, расположенного в Российской Федерации, для беспрепятственного пересечения государственной границы, якобы для лечения. В ходе проведения обысковых мероприятий по месту работы и при личном досмотре у фигурантов изъяты соответствующие документы, подтверждающие их криминальную деятельность: ноутбук и денежные средства. По факту начато досудебное расследование по статье 385 УК РК.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Западно-Казахстанская область Здравоохранение МВД РК Коронавирус в РК
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