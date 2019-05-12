Двое жителей столицы промышляли кражами аккумуляторов из автомашин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими города Нур-Султан задержаны двое подозреваемых за серию краж аккумуляторов из автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

Полицейским неоднократно поступали сообщения от жителей о совершенных кражах аккумуляторных батарей из их автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. В основном кражи совершались ночью из машин, необорудованных устройствами сигнализации.

Сотрудниками криминальной полиции столицы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей г. Нур-Султан. Оперативники застали их за очередным преступным промыслом.

В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК. Вещественные доказательства изъяты. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в департамент полиции г. Нур-Султан по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24, 71-61-07 либо 102.

Также полицейские напоминают о простых правилах обеспечения сохраности своего имущества - оснащение автомобиля сигнализацией, размещение автомобиля на охраняемой парковке, под камерами видеонаблюдения, в гараже. Если нет возможности оставлять транспортное средство в безопасной зоне, то закрепить дополнительными деталями к существующему оборудованию.









