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Двое жителей столицы промышляли кражами аккумуляторов из автомашин
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейскими города Нур-Султан задержаны двое подозреваемых за серию краж аккумуляторов из автомашин, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.
Полицейским неоднократно поступали сообщения от жителей о совершенных кражах аккумуляторных батарей из их автомобилей, припаркованных во дворах жилых домов. В основном кражи совершались ночью из машин, необорудованных устройствами сигнализации.
Сотрудниками криминальной полиции столицы при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое жителей г. Нур-Султан. Оперативники застали их за очередным преступным промыслом.
В настоящее время проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК. Вещественные доказательства изъяты. Проводится проверка их причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
Граждан, пострадавших от противоправных действий данных лиц, просят обратиться в департамент полиции г. Нур-Султан по адресу: Бейбітшілік, 19 или позвонить по телефонам: 8 (7172) 71-60-24, 71-61-07 либо 102.
Также полицейские напоминают о простых правилах обеспечения сохраности своего имущества - оснащение автомобиля сигнализацией, размещение автомобиля на охраняемой парковке, под камерами видеонаблюдения, в гараже. Если нет возможности оставлять транспортное средство в безопасной зоне, то закрепить дополнительными деталями к существующему оборудованию.
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